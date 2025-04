Marí Castaño: “Este reconocimiento a Cruz Roja es un premio para todos los ibicencos que ayudan a los demás"

En Más de Uno Ibiza y Formentera seguimos con la ronda de entrevistas a los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2025 y en la categoría de Solidaridad patrocinada por Ebe Promociones el reconocimiento ha sido para Cruz Roja Ibiza y Formentera, una organización que desempeña un papel esencial en nuestra sociedad, llevando su ayuda a quienes más lo necesitan, sin distinción de origen o circunstancia.

En este sentido, la coordinadora de la entidad en las Pitiusas, Mari Castaño, ha resumido el enorme trabajo que realizan en ambas islas, siempre al lado de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, brindando apoyo y esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles con un equipo técnico compuesto por entre 25 y 30 personas y un impresionante contingente de 300 voluntarios que hacen posible la atención a diversas necesidades.

Actualmente, su trabajo está en boca de todos por su atención a los migrantes que llegan en patera a nuestras cosas con un equipo que, según ha confirmado Castaño, cuenta con profesionales especializados en respuesta inmediata, encargados de proporcionar lo básico a los recién llegados como por ejemplo comida, bebida, ropa de abrigo y atención psicosocial. Un trabajo ímprobo que ha aumentado en los últimos años, lo que ha implicado un mayor esfuerzo por parte de todos los involucrados.

Un abrazo nocturno para los más vulnerables

Además, la coordinadora de la institución también ha querido destacar otro programas como su proyecto de emergencia social nocturna, en el que un equipo de voluntarios recorre la ciudad de Ibiza cada noche, entre las 20.00 y las 00.00 horas, ofreciendo algo caliente y, sobre todo, una sonrisa y un oído atento. Un servicio que se ha convertido en una de las iniciativas más queridas y necesarias de la organización, no solo porque proporciona un respiro a quienes carecen de techo, sino también porque establece un vínculo emocional con los más excluidos de nuestra sociedad y que según la propia Castaño "se vuelven invisibles para los demás".

Por otro lado, Cruz Roja Ibiza y Formentera también promueve actividades inclusivas, como talleres de ocio y cultura que permiten a personas sin hogar disfrutar de experiencias que de otra forma les estarían vedadas como la que han llevado a cabo recientemente en el Museo de Arte Contemporáneo, "donde personas sin hogar pudieron compartir un espacio con personas mayores, ayudándose mutuamente a superar barreras físicas y emocionales y reforzando además el tejido social al promover una integración más profunda".

La Solidaridad de la Comunidad Ibicenca

Unos programas que según Marí Castaño no serían posibles sin la solidaridad de la población ibicenca y que se demuestra cada vez que lanzan campañas de recogida de juguetes o material escolar con una respuesta de los ciudadanos abrumadora. Y por ello, no ha dudado en afirmar que "este premio no solo es para Cruz Roja, sino que es un premio compartido con todos los ibicencos que, de una manera u otra, contribuyen a mejorar la vida de los demás".

Por último, la coordinadora de Cruz Roja ha confirmado que para aquellos interesados en ser voluntarios solo es necesario acercarse a las instalaciones de Cruz Roja en el número 51 de la Avenida de España de la ciudad de Ibiza donde el equipo de Cruz Roja les recibirá con los brazos abiertos para explicarles las actividades y colectivos con los que trabajan y, si lo desean, "ser parte de esta gran familia solidaria".