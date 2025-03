Marí Bosó: "Hay que derogar la Ley de Vivienda porque protege más al delincuente que quien cumple la ley"

El presidente del Partido Popular en las Pitiusas, José Vicente Marí Bosó, ha estado en Onda Cero Ibiza y Formentera para explicar las medidas que propone el partido para intentar frenar el aumento de viviendas okupadas, tanto en Ibiza como en Baleares y en España.

En este sentido, tras el caso de la vivienda de Vicent Riera, Garrover, okupada en Sant Antoni y el movimiento social que se ha generado para echar a sus inquilinos ilegales, Marí Bosó ha vuelto a insistir en que desde los populares ya se lleva tiempo “señalando este problema como un problema de la sociedad que puede generar situaciones peligrosas desde un punto de vista de la convivencia social como demuestra que en Baleares y en Ibiza, desde 2018 al 2024 se han duplicado los casos de allanamiento u okupación”.

El PP ha dado una rueda de prensa con todos los alcaldes de la isla y el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí | Redacción

Además, ha asegurado que todo esto es la confirmación “de que cuando se hacen políticas equivocadas se producen resultados equivocados generando los graves problemas que tenemos de vivienda en la isla concentrados, por ejemplo, en que en hace siete años Ibiza no estaba entre las ciudades más caras de España y ahora está a la cabeza mes a mes originando un grave problema que, sin embargo, no puede servir de coartada para delinquir ni para tomarse la justicia por su mano”.

Por ello, y viendo “que con la actual ley se ha mandado un mensaje erróneo”, el presidente de los populares pitiusos ha asegurado que desde 2020 se llevan presentando mociones en los ayuntamientos y el Consell d’Eivissa para alertar contra una ley de la vivienda de Pedro Sánchez “que protege más al delincuente que quien cumple la ley” y para intentar que se apruebe la ley antiocupación que ya se aprobó en el Senado “y que lleva un año parada en el Congreso de los Diputados por parte de su presidenta, Francina Armengol”.

En este caso Marí Bosó ha asegurado que esta ley sería muy positiva porque ofrece una serie de medidas “como incrementar las penas, permitir que se desaloje al okupa en 24 horas, que se declare como nula la inscripción en los padrones municipales de estos inquilinos, o crear unos juzgados específicos en esta materia” y que por eso saldrán a las calles para explicarla a todos los residentes “y que pierdan el miedo a sacar al mercado sus inmuebles”.

Por último, el presidente del PP de Ibiza y Formentera ha lamentado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prácticamente no puedan hacer nada ante este problema. “Hay que dejar claro que no se trata de un problema de nuestros agentes sino de las mafias y de los delincuentes que se benefician de una ley que solo permite actuar en caso de delito flagrante ya que hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que sin ha pasado más de 48 horas no se puede hacer nada”.