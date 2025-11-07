Marcos Serra: “El trabajo contra el intrusismo está dando resultados y fortalece la oferta turística legal en Sant Antoni”

El alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, ha destacado la estabilidad de las previsiones turísticas para la próxima temporada y el éxito de las medidas contra el intrusismo en el municipio. En declaraciones al programa Hablando al Aire de Onda Cero, desde la feria internacional World Travel Market de Londres, Serra afirmó que las reservas “se mantienen al mismo ritmo que el año pasado”, lo que permite prever “una temporada similar, con una oferta más regulada y de mayor calidad”.

El alcalde subrayó que el trabajo conjunto del Consell Insular y los ayuntamientos para eliminar el alquiler turístico ilegal “está dando resultados visibles”. Según explicó, “a pesar de haber llegado 20.000 turistas menos en agosto, la ocupación hotelera no ha bajado”, lo que demuestra que “el turismo se está desplazando hacia la oferta reglada”. Serra valoró positivamente este cambio, ya que “favorece la sostenibilidad del destino y mejora la convivencia”.

Durante la entrevista, el primer edil también destacó los avances en la transformación urbana del West End, una de las zonas más conocidas del municipio. Recordó que el proyecto de renovación integral comenzó en la pasada legislatura e incluye la intervención artística de Okuda San Miguel en la calle Santa Inés, que “ha revitalizado la zona, atrayendo visitantes y dinamizando el comercio local”.

Asimismo, Serra anunció que el Ayuntamiento ha puesto en marcha ayudas para reconvertir locales de ocio nocturno en espacios de restauración y comercio, con el objetivo de “diversificar la oferta y mejorar la experiencia turística”.

El alcalde concluyó señalando que la estrategia municipal busca consolidar un modelo de turismo sostenible, con menor presión en los meses punta y una temporada más larga y equilibrada.