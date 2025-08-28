Marcos Serra. “Este nuevo PGOU marca un momento histórico para Sant Antoni por todos los beneficios que traerá al municipio”

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha explicado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera todos los detalles del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio que se aprueba este jueves 28 de agosto en pleno municipal, asegurando que “marca un momento histórico porque el actual es de 1987 y por todos los beneficios que traerá”.

En este sentido, Serra ha asegurado que “se requería una actualización urgente para adaptarse a las necesidades actuales de la población” y que ha sido posible a que el Govern ha permitido a los municipios de menos de 30.000 habitantes hacer un planeamiento simplificado “en tiempo récord aunque con información de la anterior legislatura”.

Un momento de la presentación este miércoles 27 de agosto del nuevo PGOU | Redacción

Este PGOU “es un planeamiento integral que busca dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de Sant Antoni” y por ello contempla la creación de nuevas zonas verdes, equipamientos públicos, nuevos aparcamientos, la construcción en la zona de Sa Serra de más de 1.000 viviendas a precio asequible, incluyendo 427 en suelo urbanizable y 575 en suelo urbano, y medidas que buscan proteger el tejido residencial frente a la presión turística limitando el uso hotelero en zonas residenciales.

Por otro lado, el plan también incluye la ampliación de infraestructuras educativas y deportivas, con nuevos colegios, institutos, campos de fútbol y pistas de tenis en la zona de Can Coix, así como la habilitación de más de 80.000 metros cuadrados de equipamientos municipales y nuevos viales que mejorarán la movilidad urbana y permitirán una mejor comunicación entre los distintos barrios del municipio.

Finalmente, el alcalde hizo hincapié en la integración de los 17 núcleos rurales del municipio, muchos de ellos construidos en zonas que previamente carecían de regulación. “Ahora podemos darles una salida legal, dotar de servicios básicos como iluminación, agua y saneamiento, y garantizar que estos vecinos vivan en condiciones dignas sin alterar el planeamiento urbanístico general”.