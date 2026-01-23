Marcos Serra: “La colaboración público privada en Sant Antoni es clave para atraer un turismo más variado y sostenible”

El alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, ha participado en el especial de Más de Uno Ibiza y Formentera desde FITUR 2026, donde ha presentado la estrategia del municipio ·”para consolidarse como un destino turístico diverso, activo durante todo el año y más allá del tradicional turismo de sol y playa”.

Concretamente, Serra ha explicado que el Ayuntamiento ha organizado varios desayunos de prensa con medios especializados en turismo, viajes y gastronomía para promocionar un Sant Antoni “más gastronómico, cultural y deportivo” y en este sentido, entre los principales atractivos, ha destacado la importancia de los grandes eventos deportivos que celebra el Consell d’Eivissa y que acoge el municipio, como la Ruta de la Sal, la Ibiza Trail Maratón y la Vuelta a Ibiza en Mountain Bike y que, según sus palabras, “contribuyen de forma directa a la desestacionalización”.

Mientras, en el ámbito cultural, el alcalde ha puesto en valor la gran intervención artística de Okuda San Miguel en la calle Santa Inés, “una obra que ha tenido una excelente acogida tanto por parte de residentes como de visitantes y que ha favorecido la revitalización de la zona, con la apertura de nuevos restaurantes y comercios”, y en materia urbanística ha destacado la próxima inauguración del nuevo bulevar Vara de Rey “para convertirlo en un espacio peatonal que conectará la zona de la puesta de sol con el núcleo urbano”.

Por último, Marcos Serra ha subrayado también la apuesta por los eventos de invierno, “como el mercadillo navideño o el Concurso Mundial de Arroz de Matanzas”, ya consolidados como grandes citas en la isla, y ha puesto en valor la renovación de la planta hotelera y la diversificación de mercados turísticos, destacando que “la colaboración público-privada como motor para mejorar infraestructuras, elevar la calidad del destino y atraer a un turismo más variado y sostenible”.