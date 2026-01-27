Marcos Serra: “El bulevar de Vara de Rey será una conexión directa entre la mejor puesta de sol del mundo y el centro urbano”

El alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, ha visitado junto a la concejala Neus Mateu y el Director técnico de infraestructuras, mantenimiento y obras, Toni Tur, los trabajos del nuevo bulevar del Paseo Vara de Rey que cambiarán completamente la imagen de la localidad.

En este sentido, Serra ha explicado que la obra, prevista inicialmente para once meses, concluirá a finales de febrero y “supondrá una conexión directa entre la zona de la puesta de sol y el centro urbano con una zona peatonal con zonas verdes, arboladas y mejor iluminación, diseñada para atraer a los miles de visitantes que cada verano acuden a contemplar el atardecer y dinamizar así el comercio y la restauración del casco urbano”.

Marcos Serra junto a la concejala Neus Marí durante la visita de las obras | Redacción

El alcalde de Sant Antoni también ha confirmado que el proyecto cuenta con una inversión de cinco millones y medio de euros financiados en parte por el Impuesto de Turismo Sostenible, y que se creará una calle “diáfana con el mar de fondo y un espacio más amable y sostenible donde incluso las aguas pluviales se reutilizarán para el riego de las zonas ajardinadas”.

Al mismo tiempo ha confirmado que los trabajos se están ejecutando en tres fases “para minimizar molestias, especialmente en el entorno escolar” y por ello ha agradecido en Más de Uno Ibiza y Formentera “la paciencia” de los vecinos, reconociendo que los cortes de tráfico, como el actual en la calle Madrid, “han generado incomodidades”.

Por último, Serra ha recordado que este bulevar forma parte de una estrategia más amplia “para renovar la imagen del municipio a través de la reforma de numerosas calles del casco antiguo y la incorporación de nuevas infraestructuras subterráneas” y confirmó que el Ayuntamiento trabaja en la creación de un futuro “paseo de la fama con nombres de artistas y personalidades que han visitado Sant Antoni”, con el objetivo de seguir atrayendo visitantes y revitalizando la zona.