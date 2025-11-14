Foro Turismo Ibiza 2025

Marc Vidal: “La tecnología en el turismo está para hacer mejor lo que somos, no para sustituirnos”

El prestigioso analista y divulgador experto en transformación digital ha subrayado en Más de Uno Ibiza y Formentera la importancia de los datos y la inteligencia artificial en la gestión turística, sin perder de vista la privacidad y el papel humano.

Manu Gon

Ibiza | (Publicado 14.11.2025 14:19)

Durante la celebración del Foro de Turismo Ibiza en el Centro Cultural de Jesús, el prestigioso analista y divulgador experto en transformación digital, Marc Vidal, ha destacado en Onda Cero que “el sector se encuentra en medio de una revolución tecnológica que, aunque no es inédita, tiene una profundidad, intensidad y velocidad sin precedentes”.

Por ello ha hecho un llamamiento a no tener “miedo a ningún tipo de tecnología ni a pensar que alguna de esas tecnologías nos puede quitar el empleo ya que son todo lo contrario, son tecnologías para estimular lo que somos nosotros mismos y hacerlo mucho mejor pero que no pueden funcionar sin la mano del hombre detrás”.

En este sentido, en su aplicación al turismo, Vidal ha explicado que “el cliente es un dato, pero ese dato por sí mismo no sirve para nada si no le damos sentido a la información para a partir de ahí, generar conocimiento siendo fundamental el papel de quien tiene que aplicar todos esos datos que se consiguen.”

Por otro lado, el experto también ha advertido sobre los riesgos del uso excesivo de la tecnología para control asegurando que “cuando la administración cree que puede regularlo todo con datos, lo que al final tiene es un mecanismo de control y vigilancia brutal, cuando lo que hay que hacer es que los datos sean anónimos, respetando siempre la privacidad y libertad individual de las personas.”

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer