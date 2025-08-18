Marc Serra: "En el futuro me imagino continuando haciendo lo que más me gusta, componer y tocar música"

El joven guitarrista Marc Serra, natural de San Josep de Sa Talaia, ha logrado con apenas de 20 años uno de los mayores reconocimientos a nivel internacional para músicos emergentes, ser uno de los tres galardonados en el mundo con la prestigiosa beca de los Latin Grammy junto a Gibson, galardonada con una ayuda económica de 12.500 euros y una guitarra Gibson, un instrumento que ha asegurado en Onda Cero, será “un recuerdo para toda la vida”.

Durante su entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Marc ha destacado la importancia de sus primeros maestros en la isla, como Alfredo Souza, Marc Riera y Norberto Rodríguez. “Los dos primeros me enseñaron los primeros pasos con el instrumento y luego con Norberto empecé cuando ya estaba bastante metido en lo de la música y como él es un maestro de instrumento y un genio de la guitarra, me apretó las tuercas empezando a trabajar de verdad para aprender todo lo que soy capaz de hacer ahora mismo con una guitarra”

A pesar de su corta edad, Marc ya cuenta con experiencia en escenarios de Ibiza desde los 14 años. Su paso al prestigioso Berklee College of Music en Boston ha sido un salto natural para continuar su formación, siguiendo los pasos de sus ídolos en la guitarra y ahora, ha explicado que “compaginar la formación académica con la creatividad no siempre es sencillo” aunque ha logrado compaginarlo “y seguir desarrollando proyectos musicales que verán la luz próximamente”.

Por último. Serra se ha mostrado ilusionado por el futuro y sus planes musicales: “Me imagino continuando haciendo lo que más me gusta, que es componer y tocar música y luego si me puedo mantener en el más alto nivel en Estados Unidos pues me gustaría, pero eso el mundo y el tiempo lo dirá, porque de momento lo que tengo que hacer es seguir trabajando para continuar este camino que estoy poco a poco formando”.