Manuel Sendino: “La modernización de los hoteles de Ibiza se debe a una mejora de su calidad no a un cambio enfocado al lujo”

Manuel Sendino, gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), ha negado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera que la isla de Ibiza esté viviendo un boom de turismo de lujo asegurando que “la modernización de los hoteles responde a una mejora generalizada de la calidad y no a un cambio exclusivo hacia un turismo elitista”.

Según los datos oficiales, Ibiza ocupa actualmente la tercera posición en hoteles de cuatro y cinco estrellas en Baleares, por detrás de Mallorca y Menorca y en este sentido, Sendino ha subrayado que, aunque algunos establecimientos se han incorporado al segmento de lujo, “la gran mayoría de los turistas no participan de este nicho exclusivo”, y que la percepción de un auge de lujo “responde más a titulares sensacionalistas y publicidad que a la realidad de la oferta y la demanda”.

En este mismo aspecto, también ha destacado que la mejora de la oferta hotelera beneficia a todo el sector, desde las categorías más modestas hasta los hoteles de alto nivel y por ello ha insistido en que “hablar de un lujo desbordado es, como mínimo, una simplificación porque el turismo familiar y de base sigue siendo mayoritario y porque la modernización es un proceso común en todas las Baleares, no un boom exclusivo de lujo en Ibiza”.

En cuanto a la temporada 2025, el gerente de la FEHIF también ha adelantado que los datos provisionales de agosto apuntan a cifras similares a 2024, con un posible ligero descenso en ocupación, pero sin grandes variaciones y en cuanto a las expectativas para lo que queda de año se ha mostrado optimista para septiembre, octubre e incluso fechas navideñas, cuando la isla empieza a consolidarse como un destino atractivo más allá del verano, sin que ello implique un cambio de enfoque hacia un turismo exclusivamente elitista.