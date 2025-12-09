Manuel Sendino: "Aún queda mucho para que Ibiza y Formentera sean un destino turístico de invierno"

El gerente de la Federación Hotelera de Eivissa i Formentera, Manuel Sendino, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar como está la situación del sector durante la Navidad, detallando precios, disponibilidad y los retos para consolidar la isla como destino de invierno.

En este sentido, Sendino ha explicado que los precios para Nochevieja varían ampliamente según el tipo de alojamiento y la ubicación, desde 80 hasta 800 euros, siendo las villas las opciones más caras en comparación a los hoteles más pequeños, "aunque siempre con disponibilidad limitada" y ha recordado que la última noche del año "es especial" y que los costes elevados "son habituales en todo el mundo". Las villas son las opciones más caras, mientras que hoteles más pequeños ofrecen alternativas más asequibles, aunque con disponibilidad limitada.

Al mismo tiempo, también ha destacado que, aunque algunos establecimientos abren en diciembre, "de momento Ibiza no somos destino de invierno ni está preparada para ello" ya que, según sus palabras, "la estructura laboral y hotelera está diseñada para la temporada de primavera y verano, lo que hace poco rentable mantener los hoteles abiertos fuera de esos meses".

Por último, Sendino ha aclarado que, aunque se realizan esfuerzos para atraer turistas durante las fiestas, "la isla sigue siendo un destino de sol y playa" por más que los viajes cortos o el alquiler de villas para grupos puntuales puedan estar aumentando.