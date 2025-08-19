Manu Jiménez: “Más de 500 metros cúbicos de agua que se iban a perder se usarán para regar jardines y limpiar calles de Vila”

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha una innovadora medida para enfrentar la sequía y fomentar el ahorro de agua consistente en reutilizar el agua de la piscina municipal de Can Misses, actualmente cerrada por obras, para regar jardines y limpiar calles de la ciudad.

Se trata de una idea que ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera el concejal de Jardines del municipio, Manu Jiménez, quien también ha asegurado que la iniciativa se decidió poner en marcha “cuando se comprobó que el agua de la piscina, una vez desclorada, podía ser aprovechada”.

Manu Jiménez, junto a la concejala de Deportes Catiana Fuster, ayer viendo las primeras pruebas del riego | Redacción

Así, Jiménez ha asegurado que la piscina tiene una capacidad de 500 metros cúbicos y que la intención es maximizar la reutilización del agua disponible “ya que todo este agua se aprovechará para limpiar y regar la ciudad gracias a que se han conseguido coordinar los recursos del Ayuntamiento y de la empresa Aqualia, incluyendo un camión para regar los jardines que carecen de sistema de riego”.

En este sentido, el concejal ha explicado también que el agua será apta tras un proceso de descloración controlado mediante sistemas automáticos que aseguran que pueda ser utilizada sin riesgo y que las primeras pruebas ya se han realizado con éxito en las palmeras y yucas que se han trasplantado desde el Polideportivo Ses Figueretes que se está construyendo, en un proyecto que además “combina reutilización de plantas y agua”.

Manu Jiménez, junto a la concejala de Deportes Catiana Fuster, charlan con los operarios de la piscina | Redacción

Por otro lado, más allá de esta iniciativa, Jiménez ha confirmado que el Ayuntamiento de Ibiza está evaluando la extensión del sistema a otras fuentes de agua que se desperdician en la ciudad desde hace décadas, como vetas en Figueretas y Saculumina “ya que es fundamental que una administración sea ejemplar en el uso del agua para que la ciudadanía también se conciencie sobre la importancia de cuidar este recurso”.