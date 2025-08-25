Luna Lucarini: “En un restaurante hay que sentirse como en casa porque no hay nada mejor que la atención personalizada”

Luna Lucarini, nacida en Miami pero criada en Ibiza, se ha convertido en uno de los nombres jóvenes a seguir dentro del panorama gastronómico pitiuso y por ello ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar de su reciente incorporación como miembro de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera y repasar su trayectoria, marcada por la vocación temprana hacia la hostelería y por el fuerte vínculo con la tradición familiar.

En este sentido, Lucarini ha asegurado que “desde pequeña, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre decía camarera” aunque ahora desempeña el papel de jefa de sala en Las Dos Lunas, uno de los restaurantes de referencia en la isla, “estando encima de todo el servicio y que sea lo más invisible posible para que parezca que estamos recibiendo en nuestra propia casa porque no hay nada mejor que la atención personalizada”.

Sobre el secreto del éxito de Las Dos Lunas, Lucarini ha destacado que “en cuanto un cliente viene una o dos veces, ya guardamos su teléfono y sabemos sus preferencias y eso marca la diferencia con otros restaurantes donde puedes sentirte como un número más”. A ello se suma el cuidado por el producto local, gracias a la huerta propia del establecimiento, y la fusión de cocina mediterránea e italiana, con platos tan emblemáticos como la cotoleta milanesa.

Respecto a su nuevo papel como académica, Lucarini lo asume con ilusión y responsabilidad: “Con lo de académica ya me he asentado un poco porque me parece precioso y muy importante promocionar la cultura gastronómica de Ibiza y Formentera y al mismo tiempo mantener el espíritu familiar en la restauración ibicenca, frente a la proliferación de grandes nombres internacionales en la isla”.