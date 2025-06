Loving You reivindica la igualdad en un programa especial desde Ibiza

El programa Loving You que se emite todos los lunes desde las 01.30 a las 03.00 horas en Onda Cero se ha grabado durante este sábado en el Auditorio de Can Jeroni de la localidad ibicenca de Sant Josep de sa Talaia coincidiendo además con los actos organizados por el ayuntamiento para celebrar el Día del Orgullo.

Por ello, Nacho Arias y su equipo, horas antes de la grabación estuvieron dando un paseo por el entorno de la plaza de la iglesia y de la entrada del edificio del consistorio para conocer de primera mano el mercadillo de artesanía que todos los sábados se instala allí y al mismo tiempo participar en la lectura del manifiesto para reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+ que leyó la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra.

En la puerta del Ayuntamiento de Sant Josep se leyó un manifiesto en apoyo del colectivo LGTBIQ+ | Toni Escobar

En torno a una hora después comenzó la grabación en el auditorio de Can Jeroni ante un numeroso público que no quiso perderse el primer programa que se hacía de Loving You fuera de las instalaciones de Onda Cero en Madrid y que comenzó con un contundente pero preciosa reflexión en la que el director del programa Nacho Arias recordó que el día del orgullo “no nació con una carroza ni con una bandera de colores sino en un 28 de junio de 1969 repleto de rabia en un barrio de la ciudad de Nueva York, cuando una serie de personas que estaban hartas dijeron basta en un día que hubo piedras, arrestos, miedo y sobre todo valentía”. Y por todo ello, tras recordar aquellos primeros pasos, aquellos pioneros, concluyó que “amar sin miedo es un acto de valentía y que tener orgullo sigue siendo urgente”.

Nacho Arias, conductor del programa Loving You | Toni Escobar

Algo que también compartieron en una primera parte los dos colaboradores habituales del programa, la sexóloga Almudena M. Ferrer y el divulgador Óscar Ferrani, quien por ejemplo, recordó “que aún quedan 64 países donde tener relaciones íntimas con personas del mismo sexo son motivo de cárcel o de marginación y que no podemos olvidar que formamos parte de un grupo afortunado de países donde la gente puede ser quien es sin que se tengan que sentir avergonzados ni con miedo por tener sexo con quien quieran”.

Vicent Roig y Vicent Marí Tur ‘Botja’

El principal invitado del programa fue el anfitrión de la grabación, el alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, quien puso de manifiesto el que en este municipio, el más grande de la isla de Ibiza se legisla “pensando en la igualdad durante los 365 días del año”.

En este sentido, el primer edil del Partido Popular recordó que en Sant Josep “todos somos vecinos y vecinas, independientemente de la bandera que se tenga” y que desde su equipo de gobierno “se está convencido en la inclusión, con mayúsculas, y que para ello la cultura y la educación tienen que ser fundamentales para conseguirlo, porque son pilares de nuestra sociedad que te hacen libres para poder elegir y respetar, y todo ello sin olvidar nuestras tradiciones y que somos un municipio milenario y pionero en muchos aspectos”.

Vicent Roig, alcalde de Sant Josep de sa Talaia | Toni Escobar

Por otro lado, Vicent Roig también recordó a todos los asistentes el exitoso programa impulsado por los músicos del municipio y el ayuntamiento bajo el nombre de Sant Josep es música. “Nos dimos cuenta que teníamos grandes profesionales que tenían la música como segunda profesión y lo que hemos conseguido con esta ordenanza que permite a bares y restaurantes tener dos horas de animación en vivo durante dos días a la semana es que organizan casi dos mil conciertos, lo que ha permitido fomentar la contratación, que ahora sean muchos más los que lo tienen como primera actividad, que sean mucho más profesionales, y que el público, los vecinos y los turistas también se hayan visto beneficiados al haberse multiplicado la oferta”.

Incluso, el Loving You de Sant Josep de sa Talaia también ha contado con la participación del conocido escritor, restaurador y gestor cultural, Vicent Marí Tur, Botja, protagonista también de la primera boda homosexual que se ofició en Ibiza y que, casualmente, llevó a cabo el alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig. Y en este sentido, Botja contó su experiencia en su juventud “en plena dictadura de Franco y con un internado en Madrid”, como pidió matrimonio a su marido en un crucero por Egipto, y confesó que a sus 73 años se considera “una persona afortunada y muy feliz porque siempre me he permitido ser yo mismo, que he decidido por mi y que he hecho mi vida, siempre con el apoyo incuestionable de mi familia”. Y por ello concluyó con el mensaje para los oyentes de que “no tengan miedo, que sean ellos mismos y que sean libres porque la felicidad no espera y hay que ir en su búsqueda”.

Cata de lubricantes, Carlos Martorell y ALAS

La segunda parte del programa comenzó con una divertida cata de lubricantes de gran valor educativo cata de lubricantes conducida por el divulgador Óscar Ferrani y que contó con la participación de cinco de los asistentes a la grabación y continuó con el conocido relaciones públicas Carlos Martorell.

Considerado el gran pionero en la organización de fiestas, no solo en Ibiza sino en buena parte del mundo, Martorell detalló sus inicios cuando llegó a la isla a principios de los años sesenta del pasado siglo “en la época de los hippies que llegaban sobre todo de Estados Unidos con una libertad casi total y donde casi no llegaba la dictadura de Franco”, como fueron sus primeras fiestas "cuando entregaba en mano las invitaciones recorriendo casi todas las casas con una moto durante mes y medio” y como ha cambiado todo durante todos estos años en los que ha tenido de invitados e invitados a los principales nombres del mundo del cine, la música, el arte, el deporte o la sociedad.

Sofía Vergara, psicóloga y responsable de ALAS en ibiza | Toni Escobar

Posteriormente, ya casi al final del programa, fue el turno para Sofia Vergara psicóloga y representante en las Pitiusas de la ONG ALAS que lleva casi 40 años en Baleares dedicándose a fomentar y promocionar el acceso a la educación y a la salud sexual entre la población de todas las edades y trabajando además para prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual entre distintos estratos de nuestra población.

Y en este sentido, Vergara fue muy clara y contundente asegurando que son temas de los que cuesta hablar en España pero que en Ibiza aún más “porque somos una isla pequeña donde todo el mundo se conoce, donde sobre todos los ibicencos tienen familiares por todos lados, y muchos tienen reparo o les da miedo a que les vean en el centro de salud por el qué dirán”.

Además, la psicóloga de ALAS insistió en que es fundamental transmitir que si se hace el amor hay riesgos y que posibles infecciones se pueden curar si se detectan a tiempo y también en que es fundamental trabajar psicológicamente en el acompañamiento emocional ante el rechazo y el silencio que sienten muchos afectados qué piensen que nadie les va a querer más o que lo ocultan para seguir siendo aceptados en una sociedad que en la mayoría de los casos les rechaza”.