Lola Tena “El Arqueològic es un museo vivo porque hemos involucrado a las nuevas generaciones en la conservación y disfrute del patrimonio”

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera se ha convertido en un espacio vivo gracias a que sus trabajadores han conseguido que deje de ser solo contemplativa para transformarse en aprendizaje y diversión y de ello se hablado en el especial de Más de Uno Ibiza y Formentera con la responsable del área didáctica del museo, Lola Tena.

En este sentido, Tena ha detallado que las colecciones arqueológicas se acercan a niños, jóvenes y adultos, “combinando conocimiento, creatividad y nuevas tecnologías para mantener viva la curiosidad por las raíces de las Pitiusas entre los centros educativos en general, las universidades y otros tipos de centros, como centros ocupacionales o centros del día”.

Algo que se consigue con todo tipo de talleres que incluyen desde pintura y juegos de rol hasta actividades interactivas que enseñan sobre las relaciones comerciales y culturales de antiguas civilizaciones en Ibiza y Formentera y que “buscan despertar la curiosidad y consolidar un vínculo emocional con la historia ya que todos los que participan descubren objetos fascinantes, como huevos de avestruz, y se implican en dinámicas que fomentan la creatividad y el aprendizaje experiencial”.

Sin embargo, todas las actividades de Tena y todo su equipo van más allá de los más pequeños de la familia ya que también se promueve la participación de adultos mediante exposiciones virtuales y actividades didácticas que combinan historia y tecnología “ya que tenemos muy claro que el Museu Arqueològic tiene que estar vivo y eso pasa porque las nuevas generaciones se involucren en la conservación y disfrute del patrimonio”.