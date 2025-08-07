Lola Penín: "Gracias a la implicación de todos un proyecto tan necesario y demandado como el centro de Es Gorg será pronto una realidad"

Durante la mañana del 7 de agosto se ha colocado la primera piedra del futuro centro de baja exigencia de Es Gorg en la ciudad de Ibiza dando el primer paso para una infraestructura social largamente esperada que busca ofrecer un espacio digno, seguro y adaptado a las necesidades de las personas sin hogar.

Por este motivo, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, quien ha valorado este paso histórico destacando que "gracias a la implicación de todos, desde administraciones a técnicos, este proyecto será pronto una realidad".

El jueves 7 de agosto se ha puesto la primera piedra del futuro centro de baja exigencia de Es Gorg | Redacción

El centro, financiado íntegramente por el Consell d’Eivissa y con aportaciones en especie de los ayuntamientos, contará con 26 plazas de pernocta divididas entre hombres y mujeres, salas de atención, comedor, lavandería y zonas preparadas para emergencias sociales con un diseño que según Penín “se ha mejorado para dar más dignidad a las personas usuarias, separando por ejemplo los espacios por género al entender que las mujeres en riesgo de exclusión social sufren una doble vulnerabilidad”.

Al mismo tiempo, la concejala ha destacado que el proyecto va dirigido a personas en situación de calle con múltiples problemáticas añadidas, más allá de la falta de vivienda y que el objetivo es favorecer su reinserción social y laboral y en este sentido ha detallado que la gestión será coordinada entre técnicos municipales y del Consell, y que se trabaja ya en paralelo en la licitación del mobiliario y la futura operativa del centro para que esté listo nada más concluir las obras.

Por último, Lola Penín ha insistido en que la situación de las personas sin hogar en la isla sigue siendo grave, con entidades como Cáritas y Cruz Roja y ha alertado del aumento de personas en situación de exclusión que se intenta paliar con programas como Sentiment centros como Nazaret para dar cobertura también a mujeres y menores.