Lola Penín: “La distancia entre inclusión y exclusión social en las mujeres a veces es mínima”

El Casal d’Igualtat d’Eivissa ha acogido la presentación del ciclo de sensibilización sobre la problemática de mujeres en situación de exclusión social ‘Tan a prop, tan iguals” organizado por el Ayuntamiento de Ibiza y en el que también se ha presentado el balance del programa piloto Dones que floreixen con el que, gracias a la Médicos del Mundo, en un año se han atendido a 16 mujeres en situación de exclusión social severa, de las cuales 9 han accedido a recursos residenciales y el 90% ya está integrado en la red de Servicios Sociales municipales.

En Más de Uno Ibiza y Formentera, la concejala de Bienestar Social, Lola Penín, ha explicado que este proyecto, que celebra su segunda edición, se centra especialmente en mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, incluyendo personas sin hogar, con patologías diversas o en proceso de recuperación de adicciones y que tiene como objetivo “darles apoyo social y acercarlas a servicios básicos como salud, documentación y acompañamiento psicológico”.

Presentación del proyecto piloto Dones que floreixen con Médicos del Mundo | Redacción

El ciclo también incluye talleres grupales, que permiten a estas mujeres conectar entre ellas, y cuenta con la colaboración de la Policía Nacional y el Centro de Vila para facilitar el acceso a servicios sanitarios sin necesidad de cita previa y en este caso, sobre la importancia de la iniciativa, Penín ha subrayado que “la sensibilización y la visualización son fundamentales, porque a veces vemos a alguien en la calle y no lo vemos como persona, y si los miramos con otros ojos, comprendemos que la distancia entre inclusión y exclusión es mínima”.