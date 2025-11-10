Lluís Ferrer: "Nuestro secreto es ser unos apasionados de las letras y del papel que defienden la lectura tradicional”

El Club de Lectura de Santa Eulària des Riu, el más veterano de las Pitiusas, celebra sus 20 años de trayectoria con el reconocimiento del Premio de Honor de las Letras Pitiusas 2026 y por ello, su coordinador desde hace ocho años, el escritor Lluís Ferrer Ferrer, ha recordado en Más de Uno Ibiza y Formentera los inicios del club y su evolución a lo largo de dos décadas.

Fundado en noviembre de 2005 por iniciativa de la asesora lingüística Maria Guasch y la poeta Iolanda Bonet, Ferrer ha asegurado que “el club ha mantenido una actividad ininterrumpida, incluso durante la pandemia, a base de constancia y de no fallar nunca y gracias al compromiso y la pasión lectora de todos los que han formado y forman parte de él”.

El Club de Lectura de Santa Eulària celebró su 20 aniversario con gran éxito | Redacción

Además, el escritor de Cala Mastella también ha reivindicado el valor del libro físico asegurando que “somos unos apasionados de las letras y del papel que siempre defienden la lectura tradicional frente al formato digital”.

En este sentido, por el club han pasado autores locales, nacionales e internacionales, y muchos de ellos participaron en la reciente celebración del 20º aniversario por lo que Ferrer ha asegurado que ven el futuro con optimismo “ya que estos son solo los primeros 20 años y estamos seguros que vendrán muchos más”.