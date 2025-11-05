Leonardo Metastasio: “Formentera debe darse a conocer más entre el turista británico, que puede encontrar en la isla naturaleza, relax y gastronomía”

El director insular de Turismo de Formentera, Leonardo Metastasio, ha explicado que la temporada 2024 en la isla “ha sido algo inestable, con altibajos en la llegada de visitantes, especialmente durante los fines de semana”, aunque el balance general ha sido positivo. En declaraciones desde el recinto ferial Excel London, durante la World Travel Market, Metastasio señaló que el objetivo para los próximos meses es incrementar la estancia media de los visitantes, para que los turistas “se queden en Formentera como mínimo cinco días”.

El responsable turístico destacó además la importancia del mercado británico, que “no está tan consolidado en Formentera como en el resto de las Islas Baleares”, y aseguró que es un público “que hay que trabajar bien y al que hay que hacerle descubrir la isla”. En ese sentido, Metastasio subrayó que Formentera puede ofrecer al visitante inglés una experiencia única basada en la naturaleza, el relax y la gastronomía local.

Durante la entrevista, el director insular recordó que en la feria londinense se presenta también el sello “Formentera y Molt Degust”, una iniciativa para dar a conocer los productos locales y la gastronomía tradicional de la isla. “La cocina mediterránea es una cocina exquisita, y Formentera quiere mostrar sus recetas y sabores para que el mundo, y especialmente el turista británico, las conozca”, señaló.

Metastasio, con humor, también habló del tradicional “flaó”, el postre típico de la isla, que Formentera lleva a todas las ferias institucionales. “Siempre traemos flaó para agradecer el trabajo de los compañeros y ofrecerlo a nuestros amigos y visitantes”, explicó, antes de bromear que “el mejor flaó es el que se disfruta con un amigo y acompañado de una buena hierba ibicenca”.

El director insular de Turismo de Formentera concluyó deseando una buena feria a todos los representantes del sector y reafirmando el compromiso de la isla con la promoción internacional y la diversificación turística.