Juanmi Costa destaca en FITUR la apuesta de Ibiza por la desestacionalización y un turismo de mayor calidad

El director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juanmi Costa, ha subrayado en FITUR la estrategia de la isla para consolidar un modelo turístico más diverso, sostenible y desestacionalizado, reforzando el valor del mercado nacional y poniendo el foco en aquellos visitantes que buscan experiencias más allá de los meses punta de verano.

Durante su entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Costa ha puesto en valor el stand de Ibiza en la feria, concebido como una muestra de la identidad y las raíces de la isla, con protagonismo del producto local, la cultura y la tradición. Un espacio que sirve, ha explicado, como punto de encuentro para mantener una intensa agenda de reuniones con agentes que forman parte de la cadena de valor del turismo.

El director insular ha señalado que FITUR es un escaparate clave para consolidar el turismo que repite cada año, pero también para atraer a nuevos perfiles de visitantes. “Buscamos a ese turista que venga fuera de los meses principales, que quiera hacer deporte, disfrutar de la gastronomía, la cultura y el patrimonio de Ibiza”, ha indicado, recordando que el turismo nacional sigue siendo el principal mercado emisor de la isla.

Costa ha remarcado que Ibiza sigue combatiendo estereotipos y que muchos visitantes cambian su percepción una vez llegan a la isla. “Hay una Ibiza antes de llegar y otra cuando empiezas a descubrir nuestros rincones, nuestras raíces y todo lo que el ibicenco puede ofrecer”, ha afirmado.

En este contexto, el deporte se consolida como uno de los grandes motores de la desestacionalización. Según ha explicado, el mes de abril ya se ha incorporado a la temporada turística, y el objetivo ahora es avanzar en la apertura de marzo y mejorar los datos de finales de octubre y principios de noviembre. A esta estrategia se suman el turismo cultural y patrimonial, que Costa considera fundamentales en la promoción de los próximos años.

La conectividad aérea es, en este proceso, una pieza clave. El responsable insular ha insistido en la necesidad de crear contenidos y una oferta sólida durante todo el año, implicando al sector turístico y a la oferta complementaria, para que las compañías aéreas refuercen su apuesta por Ibiza también en invierno.

Juanmi Costa ha recordado que Ibiza cuenta con cuatro bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, un elemento que define como “nuestro buque insignia” y que debe tener un mayor protagonismo en la promoción turística, junto a la cultura contemporánea, los festivales y el patrimonio histórico.

Finalmente, ha destacado la importancia de la regulación de entrada de vehículos como herramienta para mejorar la experiencia del visitante y proteger un entorno frágil. “Debemos apostar claramente por la calidad frente a la cantidad y concienciar a quien nos visita de que Ibiza es un territorio que hay que cuidar”, ha concluido.

Con este enfoque, Ibiza refuerza en FITUR su posicionamiento como un destino completo, sostenible y atractivo durante todo el año, más allá del sol y playa.