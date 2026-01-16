Juanmi Costa: “La clave es encontrar un turismo que cuide a la isla como un residente más”

El Consell de Ibiza participará del 21 al 25 de enero en FITUR, la feria internacional de turismo más importante de España, con el objetivo, según ha explicado en Onda Cero el director insular del ramo, Juan Miguel Costa, “de consolidar la isla como destino sostenible, familiar y de experiencias culturales”.

Concretamente, Costa ha destacado que FITUR es una cita estratégica para reforzar la visibilidad de Ibiza frente a otros destinos nacionales e internacionales y que se busca “seguir promocionando las diferentes caras de la isla para que la experiencia del visitante sea tan redonda como es hasta ahora”.

Al mismo tiempo ha señalado que el turismo nacional “representa más del 50% de los visitantes y que la repetición de la estancia alcanza casi el 60%, con una valoración media de 8,5 sobre 10” y que por ello, el stand de este año tendrá unos 200 metros cuadrados, combinará zonas de presentación, información y exposición de empresas privadas y ayuntamientos y que durante los días dedicados al sector profesional, se desarrollarán reuniones con turoperadores y actores clave de la cadena de valor turístico, mientras que el fin de semana se abrirá al público general con actividades de promoción directa.

En cuanto a las novedades, Costa ha explicado que el Consell “apuesta por un turismo regenerativo, sostenible y equilibrado, que respete los límites de la isla y que sea muy consciente de que tiene que cuidarla como lo hacen los residentes” y que se buscará “la desestacionalización y la atracción de perfiles interesados en deporte, cultura, gastronomía y patrimonio”.