Juanjo Planells: “Este 2026 viviremos la Vuelta a Ibiza MTB más solidaria de la historia”

La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano alcanzará en este 2026 su 25 aniversario consolidada como una de las pruebas más importantes del calendario nacional e internacional del mundo de la bicicleta. Además, según ha explicado en Onda Cero su organizador, Juanjo Planells, lo hará convirtiéndose “en la vuelta más solidaria de toda su historia”.

De hecho, ha tenido un emotivo inicio con la visita al Hospital Can Misses, donde niños ingresados recibieron bicicletas y regalos de una organización que se volcó para demostrar la vertiente más humana “de una carrera que va mucho más allá de la simple competición”.

Juanjo Planells, abajo segundo por la izquierda, junto a su equipo y personal de Can Misses | Redacción

No en vano, Planells ha destacado que durante todo este 2026 y hasta la fecha de la vuelta – 2, 3, 4 y 5 de abril – “se realizarán actividades solidarias mensuales con charlas educativas y acciones medioambientales como la limpieza de fondos marinos en la Bahía de Sant Antoni, la marcha cicloturista d’Es Porquet a beneficio de APAAC o conciertos solidarios”.

Con respecto a la prueba en sí, el organizador de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano ha insistido en que no hay que despistarse con las inscripciones ya que aunque hay unas 1.000 plazas disponibles, “es muy probable que éstas se agoten muy pronto teniendo en cuenta el éxito que demuestra tener año tras año tanto en la isla como fuera de ella”, ayudando también “a que se descubra la importancia de la bicicleta como medio para disfrutar del entorno, promover la sostenibilidad y conectar a los residentes con la isla”.