Juanan Torres: “En crisis migratorias como la de Formentera la labor voluntaria es imprescindible y vital”

El coordinador de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en Ibiza y Formentera, Juanan Torres, ha explicado en Onda Cero cómo es el trabajo que llevan a cabo los voluntarios con los migrantes que llegan a la isla y en este sentido ha subrayado que “la labor voluntaria es imprescindible y vital para poder atender a las personas que llegan en patera a Formentera”.

Además, ha recordado que el fenómeno migratorio “lleva ya varios años estando presente” y que por ello el equipo de Cruz Roja trabaja durante todo el año para estar preparados ante un incremento repentino de llegadas, como el actual.

El coordinador de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en Ibiza y Formentera, Juanan Torres | Redacción

En este sentido, ha explicado que son los primeros en actuar junto a los agentes de la Guardia Civil o la Policía Local con un equipo sanitario que realiza un triaje para valorar el estado de salud de las personas y, si es necesario, derivarlas al hospital y con mediadores y traductores que hacen entrevistas para detectar posibles vulnerabilidades y entregar kits de higiene, comida y ropa seca “para que esas primeras horas sean lo más dignas posibles”.

Y por ello, ha señalado que actualmente cuentan con unos 110 voluntarios inscritos, de los que unos 30 están activos, aunque la demanda de personal es constante para un trabajo que no tiene horarios porque las pateras pueden llegar a cualquier hora del día o de la noche, y al mismo tiempo ha hecho un llamamiento para contar con un grupo amplio y flexible de voluntarios para cubrir todas las franjas. “Invito a todo el mundo que tenga ese sentimiento de voluntariado a que se acerque a informarse porque seguro que les entran ganas de ayudar”.