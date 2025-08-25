Juan Suárez: "El arte trasciende al ser humano y está permitiendo proyectar una imagen de Ibiza diferente a la del ocio turístico"

Ibiza sigue situándose en el mapa mundial del arte contemporáneo gracias a trabajos como los que se llevan a cabo desde la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza y Formentera cuyo presidente, Juan Suárez, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera.

En este sentido, Suárez ha destacado la proyección internacional que la isla ha alcanzado en la última década y ha confirmado que la asociación, que nació hace nueve años a partir de la primera exposición en la Nave Salinas, “ha promovido la difusión del arte ibicenco más allá de las fronteras locales, apoyando disciplinas como la pintura, la escultura, la música y la cultura en general”.

Además, este año, la entrega de los premios La Llave de Ibiza 2025 tendrá lugar el lunes 25 de agosto en el Club Diario reconociendo la trayectoria de destacados artistas y promotores culturales y es que entre los galardonados se encuentran Leo Malca, galerista internacional con sedes en Nueva York y México, y la actriz Ángela Molina, “quienes han llevado el nombre de Ibiza al ámbito internacional a través del arte y la cultura permitiendo proyectar una imagen de Ibiza diferente a la del ocio turístico, mostrando el talento artístico que se desarrolla en la isla”.

En este sentido, el acto contará con la presentación del propio Juan Suárez y de Frances Llopis, junto con Mario Arlatti, quien explicará el diseño de la Llave de Ibiza, un galardón que ha evolucionado desde su creación en metacrilato hasta el acero inoxidable actual y es que “el arte trasciende al ser humano ya que la música seguirá vibrando cuando ya no estemos en el aire y las esculturas seguirán ahí durante años y eso nos retrata en la historia”.