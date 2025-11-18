Juan Ruiz: “El reto es enorme pero la ilusión por ganar a Jaén Paraíso Interior no nos la quita nadie”

El Gasifred Fútbol Sala encara este martes 18 de noviembre a las 20.00 horas en el Pabellón de sa Blanca Dona de Ibiza un nuevo reto en la Copa del Rey de fútbol sala recibiendo al Jaén Paraíso Interior, tres veces subcampeón del torneo y con un plantel repleto de jugadores internacionales.

Un partido que, según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera Juan Ruiz, presidente del club ibicenco, promete emociones fuertes para la afición ibicenca ya que “la ilusión del equipo por plantar cara a un equipo de tanta experiencia y calidad es máxima”, aunque ha vuelto a incidir en que la liga “sigue siendo la prioridad del equipo”.

Los jugadores del Gasifred hacen piña antes de un partido | Redacción

Además, el equipo pitiuso llega con buena racha, aunque la pasada jornada sufrió una derrota ante el Zaragoza, uno de los equipos que en teoría estará luchando por el ascenso al final de temporada, “lo que aumenta aún más la motivación y las ganas de ofrecer un gran partido a una afición que seguramente llenará sa Blanca Dona”.

Y por ello, el presidente del club ha hecho un llamamiento en Onda Cero para que el pabellón “se vista de gala, con la afición animando y apoyando a un equipo que busca dar la sorpresa y ofrecer una experiencia inolvidable a los seguidores del fútbol sala en Ibiza”.