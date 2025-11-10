Juan Ruiz: “Jamás en mi vida he visto una entrada tan brutal en fútbol sala”

El presidente del Gasifred Fútbol Sala, Juan Ruiz, ha relatado en Más de Uno Ibiza y Formentera los duros momentos vividos tras la grave lesión de Iker Fernández Valderrama, quien tuvo que ser operado de urgencia tras un violento choque contra el portero del África Ceutí durante el partido disputado este fin de semana.

Ruiz, visiblemente afectado, ha asegurado que jamás en su vida había visto “una entrada tan brutal” y es que tras el choque, las pruebas médicas realizadas confirmaron tres costillas rotas y daños en el bazo, lo que obligó a una intervención inmediata para que le fuera extirpado. De hecho, Iker Fernández, permanece ingresado en la UCI para su recuperación y observación, aunque el presidente ha adelantado que el proceso será largo y que es difícil que Fernández pueda volver a jugar esta temporada.

Los jugadores del Gasifred Fútbol Sala quisieron dedicar la victoria a su compañero Iker | Redacción

Por ello el presidente del Gasifred ha lamentado las declaraciones del entrenador del equipo visitante “asegurando que la entrada no era ni de tarjeta amarilla y que el golpe se produjo contra el suelo” y al mismo tiempo, también ha destacado el apoyo de todo el club y de la familia del jugador, que viajó desde Barcelona para acompañarlo y ha confirmado “que vamos a estar con ellos, con la familia, y a ver si esto pasa lo antes posible”