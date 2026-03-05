Juan Miguel Costa: “El turista alemán es fiel, permanece más días y ayuda a desestacionalizar Ibiza”

Ibiza continúa promocionando su oferta turística en una de las citas más importantes del sector a nivel mundial, la feria ITB de Berlín, y desde allí, el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, ha explicado en Onda Cero que el mercado alemán sigue siendo uno de los más interesantes para la isla, a pesar de no ser el principal emisor de visitantes.

No en vano, cada año alrededor de 350.000 turistas alemanes viajan a Ibiza, lo que sitúa a Alemania como el cuarto mercado turístico para la isla, teniendo en cuenta además que "se trata además de un visitante especialmente valorado por el sector, ya que presenta un alto índice de repetición, una estancia media más larga que otras nacionalidades y un gasto equilibrado durante su estancia".

Por otro lado, Costa también ha destacado su contribución a la desestacionalización turística "ya que el visitante alemán suele viajar en primavera y otoño, fuera de los meses centrales del verano, lo que ayuda a mantener la actividad turística durante más tiempo a lo largo del año".

Algo que se ha intentando potenciar durante la feria en un encuentro con periodistas alemanes especializados en turismo para analizar la situación del mercado y donde "se ha puesto de manifiesto la preocupación del sector por la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo, que ha provocado un freno temporal en las reservas" y, al mismo tiempo, que "el turista alemán suele reaccionar con prudencia ante escenarios de incertidumbre económica o geopolítica, por lo que es habitual que las reservas se ralenticen hasta que la situación se estabiliza".

Sin embargo, el sector confía en que la demanda vuelva a activarse en las próximas semanas si el contexto internacional se normaliza y es que "Ibiza se encuentra en una fase de evolución del modelo turístico, apostando por crecer en valor más que en volumen con medidas como la regulación del número de vehículos o la lucha contra la oferta ilegal de alojamiento buscan reducir la presión turística y mejorar el equilibrio entre visitantes y residentes".

Y por eso, a pesar de la incertidumbre internacional, el Consell d'Eivissa mantiene una previsión moderadamente optimista y espera que la próxima temporada turística se sitúe en cifras similares a las registradas en los últimos años aprovechando, según Costa, "que la seguridad del destino y su posicionamiento internacional siguen siendo factores clave para atraer visitantes".