Juan Miguel Costa: “El turismo familiar es estratégico para Ibiza y representa el modelo de isla que queremos para el futuro”

El director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, ha afirmado que el turismo familiar vuelve a ser una prioridad estratégica para Ibiza, dentro del proceso de reposicionamiento del modelo turístico insular. En declaraciones al programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero, Costa explicó que el proyecto Ibiza Family Moments es “un club de producto turístico destinado a las familias”, en el que colaboran instituciones públicas y empresas privadas “para situar al turismo familiar en el lugar que se merece”.

Durante la entrevista, el responsable insular recordó que las raíces del turismo en Ibiza nacen precisamente del turismo familiar y que este segmento “presenta uno de los mayores índices de fidelización, con un 62% de familias que repiten su visita cada año”. Además, destacó que se trata de un perfil de visitante con una estancia media y un gasto promedio más alto que otros tipos de turistas, lo que lo convierte en un segmento “clave para la sostenibilidad y la desestacionalización del destino”.

Costa subrayó que en el acto celebrado en el Consell Insular se entregaron las insignias del sello Ibiza Family Moments, que ya cuenta con más de 10.000 plazas turísticas adheridas, 50 establecimientos y otros 50 recursos públicos, entre museos, rutas y centros culturales. “Sin la colaboración público-privada este proyecto no podría salir adelante”, insistió.

El director insular también avanzó que el reposicionamiento del modelo turístico de Ibiza pasa por una reflexión colectiva: “Estamos en un momento de diagnóstico y participación social para definir la Ibiza que queremos dentro de 15 o 20 años”, afirmó.

Asimismo, Costa puso en valor el esfuerzo de sectores como la restauración y la hotelería, que “han adaptado su oferta a las necesidades de las familias, con especial atención a los niños y adolescentes”. Añadió que este tipo de turismo “es respetuoso con el entorno, contribuye a un desarrollo sostenible y favorece una temporada más larga”.

Por último, el responsable de Turismo avanzó que en la próxima World Travel Market y en futuras ferias internacionales, Ibiza se promocionará “como un destino familiar, deportivo, cultural y creativo”, demostrando que la isla “ofrece un abanico de experiencias único en el mundo”.