Juan Jesús Planells: “Jesús sigue siendo ese pequeño gran pueblo que no olvida sus tradiciones, su cultura, su música y su patrimonio”

El concejal de la parroquia de Jesús, Juan Jesús Planells, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera cómo se prepara el programa de las fiestas patronales 2025, que arrancan este fin de semana y se prolongarán durante más de 15 días.

En este sentido, Planells ha subrayado la importancia de mantener vivas las tradiciones locales como la pisada de uva, las balladas y la cantada y sonada pagesa junto a un calendario de actividades para todos los públicos ya que “Jesús sigue siendo es pequeño gran pueblo que no olvida sus tradiciones, su cultura, su música y su patrimonio”.

Cartel de las fiestas de Jesus 2025 | Redacción

En este sentido, más allá de las actividades puramente Pitiusas, la música será otro de los grandes atractivos de esta edición con actuaciones como de las de Marc Cuevas & Juan Gele, tributos a Nirvana, DJ Sagarón y grupos locales como Los del Varadero y Arredefolks, junto a la solidaridad, ya que el arroz de matanza del 4 de septiembre destinará su recaudación a la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados/as de Cáncer (APAC).

Por otro lado, el Día Grande, el 8 de septiembre, contará con el tradicional despertar del pueblo, desfile de motos antiguas y carros, misa, juegos para jóvenes y actuaciones musicales en la plaza, además del pregón, que en esta edición correrá a cargo de David Pomar.

Por todo ello, Planells ha insistido en el valor comunitario de estas fiestas: “Seguimos ahí después de tanto tiempo, con la colla de L’Horta, con la cultura del Ball Pagès, con el coro, con la caminata a S’Estanyol o con talleres, gincanas y espectáculos más pequeños porque tenemos claro que hay que seguir haciendo pueblo”.