Juan Francisco Ballesteros: “El problema no es la complejidad, es la falta de educación”

Las finanzas y las criptomonedas dejan de ser un misterio: “El problema no es la complejidad, es la falta de educación”

La entrevista ha sido en Más de Uno Ibiza y Formentera

El mundo de las finanzas sigue siendo un gran desconocido para buena parte de la población, no por su dificultad intrínseca, sino por la ausencia de formación desde edades tempranas, según destacaron los expertos Juan Francisco Ballesteros y Miguel Ángel Lorenzo durante su intervención radiofónica.

Ambos profesionales coincidieron en señalar que la educación financiera debería ser obligatoria en el sistema educativo, ya que la vida adulta está completamente condicionada por la gestión del dinero. “Cuando la gente sale del colegio no tiene ningún tipo de conocimiento financiero”, subrayó Lorenzo, quien advirtió de que esta carencia sitúa a España en desventaja frente a otros países.

Durante la conversación, se puso el foco en cómo muchas personas aprenden sobre dinero a base de errores, lo que puede resultar costoso. En este sentido, Ballesteros insistió en que el conocimiento es la mejor herramienta para evitar estafas y tomar decisiones financieras acertadas.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el análisis del auge de las criptomonedas. Lejos de la imagen negativa que a menudo transmiten, los expertos aclararon que su uso ilícito es minoritario y comparable al de cualquier moneda tradicional como el euro o el dólar. “Se pone el foco en una parte muy pequeña de la realidad”, explicó Lorenzo.

Además, destacaron que las criptomonedas permiten realizar transacciones sin intermediarios, lo que reduce costes y agiliza operaciones internacionales. No obstante, también reconocieron que su volatilidad puede generar incertidumbre, aunque matizaron que existen alternativas como las monedas estables que replican el valor del dólar.

En cuanto a su uso cotidiano, señalaron que la idea de pagar directamente con criptomonedas aún no está generalizada. En su lugar, se está imponiendo un modelo más práctico: tarjetas que permiten pagar en cualquier comercio utilizando saldo en criptomonedas, integrando así este sistema en la economía diaria.

Por último, ambos expertos hicieron un llamamiento a la prudencia ante la proliferación de supuestos “gurús financieros” en redes sociales. “La forma más segura de operar es acudir a profesionales o plataformas reguladas”, remarcaron, insistiendo en que la profesionalización y la regulación son claves para garantizar la seguridad en este sector.

En definitiva, la entrevista dejó un mensaje claro: las finanzas no son inaccesibles, pero sí requieren conocimiento, formación y asesoramiento adecuado para evitar riesgos y aprovechar oportunidades.