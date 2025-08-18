Juan Francisco Ballesteros: "La música es una herramienta absolutamente necesaria para el desarrollo de los niños"

La Escuela de Música de Sant Joan de Labritja ha lanzado Musi Baby, un programa innovador destinado a estimular musicalmente a bebés de 0 a 3 años y que según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera su director, Juan Francisco Ballesteros, nace con la intención de acercar la música de manera lúdica, artística y educativa a todas las edades, desde los más pequeños hasta adultos.

Ballesteros ha agradecido la “sensibilidad y apoyo desde el minuto uno para que la música pueda llegar a todas las edades” por parte del Ayuntamiento y ha explicado que la iniciativa surgió para cubrir una etapa educativa que hasta ahora no estaba incluida en la escuela. "Este año hemos incrementado la matrícula en un 50%, pero nos faltaba la etapa de 0 a 3 años, que es crucial para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños" y para ello hemos contado con la colaboración de Anikó Pusztai, especialista en estimulación musical temprana y referente del método Kodály.

Así, el programa se estructura en sesiones de 45 minutos por grupo, adaptadas a la edad de cada bebé y es que según el director de la escuela, la música no solo acompaña, sino que favorece la creación de nuevas conexiones neuronales y refuerza el desarrollo emocional de los pequeños. Y es que, incluso, Musi Baby incorpora un enfoque trilingüe —castellano, catalán e inglés— que, aunque no busca enseñar idiomas, “amplía la estimulación cognitiva y auditiva de los bebés al exponerlos a distintos sonidos y entonaciones desde edades tempranas”.

Las familias interesadas pueden inscribirse y recibir más información a través de la página web de la escuela, escolademusicasantjoan.com, o llamando al teléfono 645 209 213.