Educación

Juan Francisco Ballesteros: "La música es una herramienta absolutamente necesaria para el desarrollo de los niños"

El director de la Escuela de Música de Sant Joan de Labritja ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera en qué consiste Musi Baby, un programa pionero de estimulación musical temprana para bebés de 0 a 3 años

Manu Gon

Illes Balears |

La Escuela de Música de Sant Joan de Labritja ha lanzado Musi Baby, un programa innovador destinado a estimular musicalmente a bebés de 0 a 3 años y que según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera su director, Juan Francisco Ballesteros, nace con la intención de acercar la música de manera lúdica, artística y educativa a todas las edades, desde los más pequeños hasta adultos.

Ballesteros ha agradecido la “sensibilidad y apoyo desde el minuto uno para que la música pueda llegar a todas las edades” por parte del Ayuntamiento y ha explicado que la iniciativa surgió para cubrir una etapa educativa que hasta ahora no estaba incluida en la escuela. "Este año hemos incrementado la matrícula en un 50%, pero nos faltaba la etapa de 0 a 3 años, que es crucial para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños" y para ello hemos contado con la colaboración de Anikó Pusztai, especialista en estimulación musical temprana y referente del método Kodály.

Así, el programa se estructura en sesiones de 45 minutos por grupo, adaptadas a la edad de cada bebé y es que según el director de la escuela, la música no solo acompaña, sino que favorece la creación de nuevas conexiones neuronales y refuerza el desarrollo emocional de los pequeños. Y es que, incluso, Musi Baby incorpora un enfoque trilingüe —castellano, catalán e inglés— que, aunque no busca enseñar idiomas, “amplía la estimulación cognitiva y auditiva de los bebés al exponerlos a distintos sonidos y entonaciones desde edades tempranas”.

Las familias interesadas pueden inscribirse y recibir más información a través de la página web de la escuela, escolademusicasantjoan.com, o llamando al teléfono 645 209 213.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer