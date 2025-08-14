Juan Flores: “Sacando a relucir los locales sin uso de Dalt Vila genera vivienda y revitaliza esta zona histórica de la ciudad”

El concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Actividades del Ayuntamiento de Ibiza, Juan Flores, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera qué pasos está dando el consistorio para luchar contra el problema de vivienda que sufre ya no solo la ciudad de Ibiza sino toda la isla.

Concretamente ha destacado que el plan integral “Eivissa, una ciutat per viure” tiene como objetivo aumentar la oferta de viviendas asequibles en el municipio y que para ello se han cedido solares al IBAVI para promociones en la calle Vicente Serra y en Can Cantó y que se aprobarán nuevos convenios para parcelas en Platja d’en Bossa y en el antiguo Colegio de Sa Bodega, con capacidad para más de 150 viviendas.

Al mismo tiempo, Flores también ha detallado la reconversión de locales municipales en desuso, especialmente en el barrio de Sa Penya de Dalt Vila para convertirla en viviendas y espacios de emergencia habitacional. “Estamos sacando a relucir todos los locales que no se estaban utilizando en una medida que no solo aumenta la disponibilidad de vivienda, sino que también revitaliza zonas históricas como Dalt Vila y su entorno”.

Por otro lado el concejal también ha señalado que las ayudas municipales se concentran en el alquiler, mientras que las nuevas promociones impulsadas a través del programa autonómico Build to Rent contarán con colaboración público-privada ya que ha explicado que “el ayuntamiento cede los solares a la Comunidad Autónoma, que posteriormente firma acuerdos con promotores privados para la construcción y explotación de viviendas en régimen de alquiler asequible durante un tiempo concreto”.

Por último, respecto a la situación del mercado inmobiliario, Flores ha reconocido que “los precios están totalmente disparados” y ha recalcado la necesidad de aumentar el parque de vivienda a precios accesibles con medidas como la nueva ley de actuaciones urgentes “que permitirá agilizar la tramitación de promociones públicas y avanzar en la solución de uno de los problemas más graves que afronta la ciudad”.