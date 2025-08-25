Juan Carlos Rodríguez Tur: “Es básico implicar a la juventud en la preservación de la tradiciones religiosas y culturales de Ibiza”

El pasado 3 de agosto, coincidiendo con las fiestas de Santa María de las Nieves, patrona de la isla de Ibiza, que tradicionalmente se celebra dos días después, se presentó oficialmente la nueva cofradía en su honor y por ello su presidente Juan Carlos Rodríguez Tur, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera donde ha puesto en valor “la importancia de implicar a la juventud en la preservación de las tradiciones religiosas y culturales de la isla”.

En este sentido, Rodríguez Tur ha asegurado que “vivimos un tiempo en el que hay una fe muy líquida, especialmente en Ibiza, donde se habla mucho de energías, pero todo muy sin definir y sin ningún tipo de responsabilidad y por eso hay que crear un espacio de encuentro para jóvenes con sensibilidad cultural y fe compartida”.

Un momento de la procesión de la recién creada cofradía | Redacción

La nueva cofradía, compuesta por integrantes de entre 18 y 35 años, ha logrado reunir a representantes de casi todos los pueblos de las Pitiusas y cuenta incluso con tres jóvenes mallorquines comprometidos a participar cada año en la procesión que se celebrará cada 3 de agosto “ acompañados de la música tradicional de instrumentos pitiusos como los tambors, les flaütes o les castanyoles, y organizar actividades culturales y religiosas a lo largo del año”.

Además, Rodríguez Tur ha adelantado que próximamente abrirán perfiles en redes sociales para informar de las actividades de la cofradía e invitar a nuevos miembros a sumarse e incluso ha valorado la posibilidad de acercarse a colegios e institutos para explicar el significado de la patrona y de la nueva cofradía.