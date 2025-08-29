Turismo

Juan Carlos Martínez: "El Vibra Yamm Sunset Ibiza es un espacio único que se ha convertido en un oasis en pleno Sant Antoni”

En el programa Más de Uno Ibiza y Formentera nos hemos cogido el micrófono verde para conocer en primera persona con el responsable del Área de alimentos y bebidas de Vibra Hotels este nuevo establecimiento que cuenta con una de las mejores vistas del Mediterráneo a las puestas de sol

El Vibra Yamm Sunset Ibiza, ubicado en Sant Antoni de Portmany, se ha consolidado en apenas un mes como un lugar imprescindible para disfrutar de las mejores puestas de sol de Ibiza, combinando lujo, gastronomía y vistas panorámicas y convirtiéndose, tal y como ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, el responsable del Área de alimentos y bebidas del grupo Vibra, Juan Carlos Martínez, “en un espacio único y un oasis en pleno pueblo”

No en vano, más allá de la calma y la tranquilidad que ofrece frente al turismo de ocio y fiesta típico de la zona, el hotel cuenta con varias terrazas, incluida una infinity pool, la terraza Aura para desayunos VIP y una suite con más de 90 metros cuadrados destinada a bodas y eventos privados. Y todo ello porque según Martínez “la intención del hotel de ofrecer experiencias exclusivas tanto a turistas como a residentes”

Imagen de una de las espectaculares terrazas del hotel
Imagen de una de las espectaculares terrazas del hotel | Redacción

Además, cuenta con el valor añadido de ofrecer la mejor gastronomía italiana combinada con productos de Ibiza y una selecta carta de vinos italianos y españoles en su restaurante Dietro al sole, donde se puede encontrar una suculenta carta “elaborada con ingredientes de proximidad y kilómetro cero para fomentar la economía circular y el valor del producto local”.

Las vistas son espectaculares
Las vistas son espectaculares | Redacción

Actualmente, el Vibra Yamm Sunset Ibiza da trabajo a más de 40 personas que desarrollan su labor para ofrecer “un servicio integral de restauración, alojamiento y eventos” que Martínez ha animado a los descubrir durante los últimos días de apertura de la temporada ya que la terraza pop-up con vistas al mar estará abierta hasta mediados de septiembre. 

