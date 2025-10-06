Josefina Torres: “El alma también se pinta y para mí siempre será de color azul”

En Sa Nostra, la sala de exposiciones que tiene el Consell d’Eivissa en la calle Aragón de la ciudad de Ibiza, se puede visitar hasta el 8 de octubre la exposición La deconstrucción del alma en la que la artista multidisciplinar ibicenca Josefina Torres combina pintura, poesía visual y pensamiento filosófico.

Según ha explicado ella misma en Más de Uno Ibiza y Formentera está Inspirada en las ideas del filósofo francés Jacques Derrida y a partir de ahí propone “deconstruir el alma para elevarla espiritualmente”, trasladando ese concepto a un lenguaje plástico dominado “por los tonos azules que para mí son símbolo de lo etéreo y lo intangible”.

Imagen de algunos de los cuadros de Josefina Torres en Sa Nostra Sala | Redacción

Torres ha explicado también que su obra busca reconciliar la luz y la sombra del ser humano, combinando azules y negros para representar “la parte más luminosa y también la más enigmática del alma” y que la muestra se articula en tres etapas —deconstrucción agrietada, geométrica y orgánica— que guían al espectador “por un recorrido simbólico desde el dolor y la herida hacia la armonía interior”.

Al mismo tiempo, la artista ha recordado con ternura cómo las líneas sinuosas de sus cuadros evocan aquellas de los cuadernos Rubio de la infancia “y que son como la caligrafía primera permitiéndonos tener una conexión entre la espontaneidad del gesto y lo genuino del alma humana”.

Por último, tras haber expuesto en ciudades como Madrid, Roma o Nueva York, Josefina Torres regresa a su isla con una muestra que ella misma define como profundamente personal. “Siempre es muy grato volver a casa, con todas las personas conocidas, con el público que te arropa y más con una exposición que pretende al visitante mirar hacia dentro y descubrir, que el alma también se pinta”.