José Vicente Marí Bosó: "Las políticas presuntamente progresistas de Pedro Sánchez son las que llevan a morir gente en el Mediterráneo”

Ibiza y Formentera siguen enfrentándose a una crisis migratoria que preocupa a las instituciones locales y en este sentido, el presidente del Partido Popular en Ibiza y Formentera, José Vicente Marí Bosó, ha asegurado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera que “no es de recibo que el Gobierno de Sánchez no haga su trabajo en la gestión del flujo de migrantes irregulares que llegan a las Pitiusas”.

Durante la entrevista, Marí Bosó ha recordado que la actual situación migratoria “no es nueva, sino que se ha consolidado durante los siete años de gobierno de Sánchez, con un aumento exponencial de la llegada de inmigrantes irregulares a Baleares” y ha señalado que “mientras la Guardia Civil y la Policía Nacional se centran en atender esta crisis con recursos limitados, las policías locales y los ayuntamientos se ven obligados a suplir tareas que deberían asumir las autoridades estatales”.

El PP ha dado una rueda de prensa con Marí Bosó, Miquel Jerez, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí y los cinco alcaldes de la isla | Redacción

En este sentido, el presidente de los populares pitiusos ha insistido en que “las instituciones de Ibiza tienen que suplir el trabajo que tendría que hacer el Gobierno”, ha denunciado la falta de política migratoria por parte del Ejecutivo central y ha criticado que “estas políticas presuntamente progresistas son las que llevan a morir gente en el Mediterráneo, aportando como única solución tener los puertos de Baleares sembrados de barracones o por toda novedad dar tres comidas diarias a los inmigrantes irregulares”.

Por último, Marí Bosó también se ha referido a la situación de los menores no acompañados, destacando que los servicios de tutela de las Islas no están preparados para oleadas masivas de inmigración y que la competencia corresponde al Estado y en este sentido ha elogiado la postura de la presidenta balear Marga Prohens, quien ha anunciado que solicitará medidas cautelares para suspender la asignación de menores no acompañados que sobrecarga los servicios locales.