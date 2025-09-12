José Riera: “La clave de que unas fiestas como las de Sant Miquel funcionen tan bien es llegar a públicos de todas las edades”

El pequeño pueblo de Sant Miquel de Balanzat, en el municipio de Sant Joan de Labritja, se prepara para vivir unas de las celebraciones más esperadas del año con sus fiestas patronales que se desarrollarán desde el 14 de septiembre hasta el 12 de octubre.

Por ello, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera José Riera, presidente de la comisión de fiestas, quien ha asegurado que “el programa incluye actividades culturales, deportivas y musicales pensadas para todas las edades, con especial atención a la participación de residentes y turistas en los últimos coletazos de la temporada”.

Además, ha destacado que la organización de las fiestas combina tradición y modernidad, incluyendo actos infantiles como magos, teatro y cine a la fresca, junto con música en directo para jóvenes y adultos, destacando entre los conciertos los grupos locales como Esta Me la Sé y Canallas del Guateke, así como un tributo nacional, Encanto del Loco, que ofrecerá un espectáculo único para los asistentes.

Programa de fiestas de Sant Miquel de Balansat | Redacción

Las tradiciones también tienen un papel central en las fiestas de este año, con la misa, la procesión y el ball pagès para el día grande de la localidad, el lunes 29 de septiembre, además de la celebración del 60º aniversario del grupo folklórico Colla de Balansat, que traerá bailarines de la península para compartir su legado cultural y el día especial para los mayores, con comida de hermandad, teatro y actividades que reconocen su papel en mantener vivas las costumbres locales.

Por otro lado, el programa se completa con torneos deportivos, clases matutinas de estiramientos y otras actividades al aire libre, que se desarrollarán en distintos puntos del municipio hasta mediados de octubre y es que Riera ha asegurado que “la clave de que unas fiestas como las de Sant Miquel funcionen tan bien es llegar a públicos de todas las edades”.