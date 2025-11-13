José Planells: “El turismo de Ibiza solo tendrá futuro si cuidamos también al residente”

La decimosegunda edición del Foro Turismo Ibiza, que se celebra este viernes 14 de noviembre en el Centro Cultural de Jesús, se centrará fundamentalmente en beneficios y desafíos locales del turismo bajo el lema Turismo en Positivo.

En este sentido, el gerente de Santa Eulària Empresarial, José Planells, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que durante la jornada “se abordarán temas como la evolución del perfil del turista, la sostenibilidad, la convivencia entre visitantes y residentes, y la adaptación de la oferta local a las nuevas demandas del sector”.

Y es que Planells, ha destacado la importancia de mantener la unión perfecta entre la llegada de visitantes y la calidad de vida de los residentes “porque no se puede cortar todo para el residente, pero tampoco podemos olvidar al turista, y por eso es necesario encontrar un equilibrio que permita disfrutar de la isla sin perjudicar a quienes viven aquí todo el año”.

Imagen del cartel del evento | Redacción

Al mismo tiempo, y tras destacar la apuesta de Santa Eulària por el turismo familiar y la oferta local en gastronomía, playas y cultura, también ha puesto en valor el papel de la digitalización y la recopilación de datos como herramientas para mejorar al sector “ya que permite ajustar la oferta a las necesidades de visitantes y residentes”.

Por último, Planells ha recordado que el foro concluirá con los quintos Premios Turismo Ibiza, “que reconocen la excelencia, la innovación y la sostenibilidad en el sector, incentivando a los profesionales a seguir desarrollando proyectos que fortalezcan el turismo responsable en la isla”.