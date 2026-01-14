José Planells: “Santa Eulària tiene una marca propia de turismo familiar, tranquilo y de calidad”

Del 21 al 25 de enero, Santa Eulària des Riu volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo FITUR que se celebrará en Madrid convertida en uno de los principales escaparates del sector a nivel mundial.

En este sentido, José Planells, gerente de Santa Eulària Empresarial, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, que FITUR “es una oportunidad fundamental para consolidar el posicionamiento del municipio como destino turístico familiar, tranquilo y de calidad aprovechando que se ha convertido en una marca propia que se ha sabido construir con el paso de los años y que hoy es reconocida por su seguridad, su ritmo pausado y su oferta pensada para toda la familia”.

Al mismo tiempo, la presencia en la feria servirá también para reforzar la estrategia de desestacionalización, uno de los grandes retos del sector, y por ello, Planells ha confirmado que Santa Eulària promocionará eventos deportivos y gastronómicos que se celebran fuera de los meses de verano, como la maratón, competiciones internacionales en aguas abiertas, la Feria del Gerret en marzo o la Feria del Calamar en octubre “y que permiten descubrir el destino en contacto con la naturaleza y el producto local”.

Por último, también ha puesto en valor “la importancia de las reuniones profesionales que se mantienen durante FITUR con turoperadores, agentes de viaje y prensa especializada para trasladar el mensaje claro de que hay que apostar por la calidad frente a la cantidad y por un equilibrio real entre turismo y territorio”.