José María Aguilera: “Ojala el ejemplo del CD Puig d’en Valls marque un antes y un después en el fútbol femenino de Ibiza”

El fútbol femenino ibicenco vive un momento histórico gracias al Club Deportivo Puig d’en Valls, que este año competirá en la Liga de Mallorca como único equipo de fútbol 11 femenino de la isla y por ello, su entrenador, José María Aguilera ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera.

En este sentido, Aguilera ha querido dejar claro que la inscripción en dicha competición ha sido posible gracias al respaldo del Consell de Ibiza y a la colaboración de la Federación de Palma, que ha facilitado la integración en una competición que reúne a nueve equipos mallorquines y que no tendrá ninguno de Menorca porque allí han conseguido formar su propia liga femenina.

Además, ha recordado que el equipo nació la pasada temporada en categoría cadete y que entonces compitió en una liga mixta infantil contra equipos masculinos y que ahora la entrada en la Liga de Mallorca permitirá a las jugadoras enfrentarse a rivales femeninos de su edad lo que es fundamental para su desarrollo. “Buscábamos que las chicas compitiesen contra chicas, que es su verdadera razón y por lo que ellas quieren jugar al fútbol y finalmente gracias al esfuerzo de todos lo hemos conseguido”.

Imagen del CD Puig d'en Valls femenino de fútbol 11 | Redacción

No en vano, el proyecto cuenta con el apoyo económico de patrocinadores y una subvención anual del Consell, que cubrirá buena parte de los desplazamientos a Mallorca y a pesar del reto logístico y financiero que supone, el equipo afronta la temporada con un bloque consolidado de 16-17 jugadoras, reforzado con nuevas incorporaciones. “Estamos ante una temporada muy ilusionante y muy atractiva, sobre todo para las chicas de nuestro club, pero también para el fútbol 11 femenino de la isla y para poder demostrar que hay un futuro para ellas en el fútbol”.

Y es que Aguilera espera que esta experiencia sirva como estímulo para que surjan más equipos femeninos en Ibiza y que las niñas puedan continuar su carrera deportiva sin verse frenadas por la falta de competiciones. “El año que viene ya la Liga Autonómica Cadete femenina tendrá como una plaza asegurada, lo que garantizará varios años de fútbol para ellas y eso es muy importante para haya un antes y un después en el deporte femenino en la isla”.