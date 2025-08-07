José Manuel Maroto: “GSAIB ha demostrado que para ellos Ibiza está un nivel mucho menor que Mallorca o Menorca "

El delegado del sindicato USAE en Baleares, José Manuel Maroto, ha vuelto a denunciar públicamente las graves carencias del transporte sanitario en la isla de Ibiza, especialmente evidentes durante episodios de altas temperaturas como la actual ola de calor.

En declaraciones al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, Maroto ha lamentado que “Mallorca está en otro nivel y que para la empresa pública GSAIB Ibiza está en un nivel muchísimo inferior para ellos viendo la desigualdad que hay en la dotación de recursos sanitarios entre islas”.

La denuncia se produce tras la difusión de unas imágenes que muestran a técnicos en emergencias sanitarias de Ibiza atendiendo a un paciente con un parasol sostenido manualmente, mientras en Mallorca disponen de carpas y ventiladores. En este sentido Maroto, ha explicado que esta precariedad “no solo compromete la intimidad y seguridad del paciente, sino que también pone en entredicho las condiciones laborales de los profesionales sanitarios”.

Además, ha recordado que llevan años reclamando la incorporación de un vehículo de apoyo sanitario logístico, dotado con tiendas de campaña, material de reposición y personal adicional y que ahora cuando el vehículo está en Ibiza “no hay personal necesario para ponerlo en marcha”, y al mismo tiempo también ha señalado que aunque recientemente han llegado dos nuevas ambulancias, “la renovación no es suficiente para cubrir las necesidades reales de la isla”.

Finalmente, el delegado de USAE ha lamentado la inacción política ante una situación que, asegura, es bien conocida por la administración. “Vienen, ven el problema, dicen ‘sí, sí’, pero al día siguiente es como una bala de paja rodando por el desierto que se ve pero se deja estar”.