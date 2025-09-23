José Luis Benítez: “Tenemos que empezar a conformarnos con subir o bajar un poco con respecto al año pasado para que sea una buena temporada”

El gerente de ocio de Ibiza, José Luis Benítez, será uno de los ponentes del Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa que se celebra el 30 de septiembre en el Hotel Melià Ibiza, y por ello ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para analizar como está yendo la temporada para el sector y como se preparan para vivir los closing o cierres de las grandes discotecas y beach clubs.

Así, Benítez ha asegurado que el sector del Ocio de Ibiza se enfrenta a una estabilización “ya que a partir de ahora nos tenemos que olvidar eso de que las temporadas registren unos beneficios de más del diez por ciento con respecto al año pasado y conformarnos con subir o bajar un poco para que sea un buen año”.

El gerente de Ocio de Ibiza ha destacado también que el pasado agosto ha sido un mes “correcto y razonable pero diferente a lo que históricamente se había registrado en la isla, mientras que septiembre ha mostrado un repunte, con visitantes de mayor poder adquisitivo dispuestos a gastar en ocio”.

Además, ha puesto en valor la “importancia de los closings de temporada”, que este año “se prolongarán más de lo habitual y generarán un impacto económico relevante para la isla” aunque también ha reconocido que “aunque la desestacionalización es un fenómeno en crecimiento y que algunos clubes se mantendrán abiertos durante los fines de semana de invierno en algo impensable hace apenas cinco o seis años ahora es prácticamente inviable teniendo en cuenta que el éxito del ocio ibicenco depende de factores como el clima y las playas”.

Y en este mismo sentido, Benítez ha concluido resaltando la necesidad de equilibrio y control “ya que la isla necesita periodos de descanso durante el invierno para los residentes y para recuperar su esplendor mientras tanto el sector público como el privado siguen trabajando para fortalecer la calidad y la sostenibilidad del sector de ocio en Ibiza”.