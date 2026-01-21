José Luis Benítez: “El ocio de Ibiza es compatible con el turismo sostenible y respetuoso que busca la isla"

El sector del ocio de Ibiza ha vuelto a estar presente en FITUR de la mano de su gerente, José Luis Benítez, quien ha participado en el especial de Más de Uno Ibiza y Formentera desde el stand de la isla en la Feria Internacional de Turismo y donde ha reivindicado "el papel del ocio dentro del modelo turístico insular que pretende la isla y su capacidad para convivir con la cultura, el patrimonio y la gastronomía".

Durante la entrevista, el gerente de Ocio de Ibiza ha reconocido que el sector no siempre tiene el protagonismo que merece en las estrategias promocionales, pese a ser uno de los grandes reclamos internacionales del destino, y por ello ha insistido y defendido "que todos los valores propios de la isla elementos pueden y deben convivir", confirmando al mismo tiempo que el ocio es un complemento natural para otros segmentos turísticos, como el cultural o el deportivo.

Y en este sentido, Benítez ha recordado que muchos visitantes preguntan por la apertura de las discotecas incluso cuando llegan a la isla por eventos o competiciones y que el sector "se ha alineado con medidas de sostenibilidad, regulación del alquiler turístico y respeto al residente, aunque ello suponga renunciar a parte de su negocio".

Por otro lado, también ha insistido en la importancia de no alargar en exceso la temporada para permitir el descanso del territorio y de las personas, "apostando por un modelo responsable y de futuro, en el que miremos más allá del presente y pensemos en nuestros hijos con un equilibrio entre actividad económica y sostenibilidad".

Finalmente, de cara a la temporada 2026, Benítez ha avanzado que las previsiones son positivas, con venta anticipada de entradas y un fuerte interés por parte de aerolíneas aunque ha advertido de que "el reto estará en contener los gastos, ya que el crecimiento será limitado a pesar de que sigamos siendo el número uno del mundo en cuanto a ocio".