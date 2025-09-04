José Luis Benítez: “El mes de agosto ha sido raro para el sector del ocio en Ibiza porque no ha habido la saturación de años anteriores"

El gerente de Ocio Ibiza, José Luis Benítez, ha asegurado en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera que lo que llevamos de temporada “ha sido positiva para sl sector, aunque con altibajos, y es que ha habido un inicio fuerte y un mes de agosto raro lejos de los niveles de saturación de años anteriores”.

Y por ello, Benítez ha asegurado que ahora la expectativa “es que septiembre y octubre se consoliden como los meses más destacados gracias a la afluencia de visitantes y los cierres de temporada y que a que son meses que cada vez más se perfilan como alternativas preferidas por los visitantes para evitar la masificación”.

Respecto a la evolución de la oferta de ocio, ha destacado que la isla de Ibiza “mantiene un atractivo internacional único con la presencia de los principales DJs del mundo y una red de discotecas que sigue liderando los rankings globales” y también ha valorado positivamente la transformación de zonas como el West End en Sant Antoni, “gracias a la implicación de empresarios y administración para reconducir su imagen”.

Por otro lado, en relación a los precios, Benítez ha admitido que Ibiza es un destino caro, aunque comparó esta situación con otras capitales europeas y en este sentido ha defendido “la diversidad como clave para el futuro de la isla, con espacios para diferentes perfiles de visitantes, desde familias hasta público de alto poder adquisitivo”, terminando por subrayar “la importancia de mantener la calidad y el comportamiento responsable para preservar la marca Ibiza”.