José Luis Benítez: “Afrontamos los ‘closings’ de las discotecas mirando al cielo aunque afortunadamente todo está vendido”

En el segundo fin de semana de octubre la isla de Ibiza se prepara para uno de los momentos más emblemáticos de su calendario. Se trata de los closings o grandes fiestas de cierre de temporada que ponen el broche final a un verano intenso.

En una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, ha explicado que el sector los afronta “mirando al cielo y pendientes de las lluvias que se prevén para el fin de semana” aunque también ha confirmado que todo está vendido y que no cree que el posible mal tiempo influya en exceso en el resultado final.

Imagen de archivo de un closing de una de las discotecas de la isla | Redacción

Al mismo tiempo, Benítez ha destacado que la temporada 2025 ha sido “distinta, pero buena”, marcada por una moderación en los resultados tras años de crecimiento desmesurado y es que ha vuelto a incidir en la idea de que “en Ibiza nos tenemos que olvidar de esas subidas del 10% cada año porque la isla se está regulando poco a poco con números que no son tan espectaculares por más que la mayoría de locales asociados hayan registrado cifras similares a las del año pasado, que ya fue un ejercicio excelente”.

No en vano, según el gerente de Ocio de Ibiza, estos closings suponen también un importante impacto económico para la isla, “con hoteles llenos, vuelos repletos y un ambiente que recuerda a los meses más activos del verano” y ha confirmado que esta recta final “llega tras semanas de trabajo intenso para recuperar la normalidad después de las recientes inundaciones” y al mismo tiempo también ha asegurado “que las autoridades actuaron con acierto al decretar la alerta naranja porque daños como los de las inundaciones del día 30 hubieran sido imposibles de asumir”.

Por último, en cuanto a lo que viene después, Benítez ha confesado que el descanso es efímero. “Te relajas 48 horas, recuperas diez años de tu vida de golpe, pero enseguida, casi de forma inmediata, ya estás preparando la temporada siguiente y es que no podemos olvidarnos que algunas grandes discotecas y promotores ya están trabajando en eventos internacionales para mantener viva la marca Ibiza durante el invierno”.