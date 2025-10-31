José López (FETEVI): “A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar la baliza V-16 conectada en todos los vehículos matriculados en España”

El presidente de la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial (FETEVI), José López, ha recordado que a partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos matriculados en España deberán llevar obligatoriamente la baliza V-16 conectada, un dispositivo luminoso que sustituirá a los tradicionales triángulos de emergencia.

En declaraciones a Más de Uno Ibiza y Formentera (Onda Cero), López explicó que el objetivo principal de esta medida es “evitar atropellos en carretera, ya que el conductor no tendrá que bajar del vehículo para señalizar una avería o accidente”. La baliza se coloca fácilmente sobre el techo del coche, se activa desde el interior y envía automáticamente la ubicación a la Dirección General de Tráfico (DGT), que a su vez informa a otros conductores a través de los paneles de tráfico o sistemas conectados.

López detalló que solo serán válidas las balizas homologadas y publicadas en la página web oficial de la DGT (www.dgt.es

). Hasta el 1 de enero de 2026 podrán seguir utilizándose los triángulos y las balizas no conectadas, pero a partir de esa fecha la conectividad será obligatoria.

El presidente de FETEVI destacó además que el dispositivo tiene una autonomía de entre 12 y 15 años gracias a una tarjeta integrada y funciona con baterías o pilas fácilmente reemplazables. Su precio ronda los 50 euros, y algunas versiones permiten guardar repuestos dentro del propio estuche para garantizar su uso en caso de emergencia.

Aunque no será obligatoria para motocicletas ni ciclomotores, López recomendó su utilización también en estos vehículos “porque puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo en carretera”.

Finalmente, subrayó que la norma afecta solo a las vías interurbanas, donde el riesgo por velocidad es mayor, y recordó que el uso de la baliza es compatible con las luces intermitentes de emergencia del vehículo.

“Lo importante”, concluyó López, “es que esta medida salvará vidas, y ojalá todos la llevemos en el coche aunque nunca tengamos que usarla”.