José López: La baliza V16 conectada será obligatoria en todos los vehículos desde el 1 de enero de 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que a partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos matriculados en España deberán llevar la baliza V16 conectada, un dispositivo luminoso que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia.

Según explicó José López, esta baliza tiene como principal objetivo evitar atropellos en carretera, ya que permite señalizar una avería o accidente sin necesidad de bajar del vehículo. El aparato, magnético y con luz destellante visible a gran distancia, se coloca sobre el techo del coche y envía una señal directa a la DGT a través de conexión 3.0, de modo que la ubicación del vehículo averiado puede aparecer en los paneles informativos y en los sistemas de alerta de otros conductores.

“Lo importante es que el conductor no tenga que bajarse del coche para señalizar que está en la carretera”, subrayó López.

El presidente de FETEVI recordó que hasta el 1 de enero de 2026 seguirán siendo válidos los triángulos y las balizas no conectadas, pero que a partir de esa fecha solo se aceptarán las balizas V16 con conectividad. Asimismo, destacó que los modelos homologados pueden consultarse en la web oficial de la DGT (www.dgt.es

), para evitar la compra de dispositivos no autorizados.

Las balizas V16 conectadas funcionan con batería, tienen una autonomía de entre 12 y 15 años y su precio medio ronda los 50 euros. Ya son obligatorias en ciertos vehículos como las autocaravanas, y se espera que su uso se generalice en toda Europa en los próximos años.

“El motivo principal de esta baliza es eliminar, si se puede, que no haya ningún fallecido atropellado en una carretera”, recalcó López, quien también aconsejó llevar siempre pilas de repuesto y comprobar el estado del dispositivo periódicamente.

Por último, el experto recordó que la norma se aplica solo a carreteras interurbanas, y que en vías urbanas no es obligatorio su uso, ya que las velocidades son menores y los vehículos detenidos se detectan con facilidad.