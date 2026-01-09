José Javier Marí: “Las rebajas de enero son claves para equilibrar cuentas y liquidar stock”

Las rebajas de enero ya están en marcha en Ibiza y Formentera llenando las calles de residentes en busca de ofertas en lo que se prevé un año más como una campaña clave para el pequeño y mediano comercio que, según ha explicado en Onda Cero José Javier Marí Noguera, presidente de la Asociación de Comercio Minorista de PIMEEF, “ve en ellas una oportunidad para dinamizar las ventas tras la Navidad”.

Marí Noguera ha señalado que las rebajas se presentan “en una línea muy similar” a otros años, con un inicio unificado en fechas y con la esperanza de que, especialmente los fines de semana, “se incremente el tránsito de clientes en unas tiendas que buscan dar salida a productos que no se vendieron en Navidad y prepararse para la temporada de primavera”.

En este sentido, ha descrito la evolución del consumo como una “montaña rusa” que arranca en noviembre con el Black Friday, continúa con altibajos antes y durante las fiestas y desemboca directamente en unas rebajas de enero “que son claves para equilibrar cuentas y liquidar stock, especialmente en sectores como textil y calzado”.

Precisamente, Marí Noguera ha apuntado que el clima está jugando a favor del comercio este invierno, “con un aumento de la demanda de prendas de abrigo y productos de temporada que en otros años quedaban más relegados” y ha recordado que prácticamente todos los sectores, desde la moda hasta el hogar o la tecnología, “aprovechan para ajustar precios antes de la llegada de nuevas colecciones”.

Por último, ha reconocido la dificultad del pequeño comercio para competir con las grandes plataformas online y el auge de la segunda mano, especialmente entre las generaciones más jóvenes debido “a que la falta de estructura y recursos de las microempresas obliga a muchos negocios a gestionar el día a día sin margen para adaptarse al ritmo del mercado”.