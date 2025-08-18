José Javier Marí Noguera: “Este convenio con el Consell es básico para mantener vivo el comercio local de Ibiza y Formentera”

El Consell de Ibiza ha renovado su colaboración con la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (PIMEEF) mediante un convenio que busca impulsar y consolidar el comercio de proximidad en la isla y que según ha explicado en Onda Cero el gerente de la federación de comercio, José Javier Marí Noguera, “es posiblemente el convenio más importante que tenemos porque es muy importante para la continuidad del sector”.

No en vano, el convenio, dotado con 150.000 euros, busca reforzar la competitividad del comercio local y contribuir al desarrollo económico sostenible de la isla y en este sentido, Noguera, ha asegurado que “refleja la confianza del Consell en la PIMEEF y su papel clave para mantener vivas las calles, tiendas y ciudades de Ibiza y Formentera”.

Concretamente, el acuerdo contempla acciones de formación y asesoramiento para los comerciantes locales, ayudándoles a adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y al creciente uso de plataformas digitales y por ello Noguera subrayó la importancia de estas medidas en un contexto en el que los autónomos y pequeños comercios deben enfrentarse a normativas complejas y a la transformación del mercado hacia la venta online.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la creación del Observatorio de Comercio de Ibiza, que permitirá recopilar datos sobre el número de establecimientos, trabajadores y tendencias del sector y la potenciación de la plataforma de fidelización Som Comerç Eivissa, que facilita herramientas de gestión para pequeños comercios, ayudando a retener clientes y fomentar la compra de proximidad.