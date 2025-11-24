José Javier Marí Noguera: “El Black Friday también es importante para el pequeño comercio porque avanza muchas compras de Navidad”

El presidente de PIMEEF Comercio, José Javier Marí Noguera, ha detallado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el sector encara “una de las semanas más decisivas del año con la llegada del Black Friday” ya que esta campaña se ha consolidado como un “momento realmente importante” dentro de la campaña de invierno “teniendo en cuento que muchos clientes retrasan sus compras esperando los descuentos de estos días”.

Según Marí Noguera, esta semana también es clave porque “de alguna manera lo que se hace realmente es avanzar un poco las compras de Navidad”, lo que genera un impulso de actividad en un mes de noviembre tradicionalmente irregular y por ello también ha asegurado que la estampa de tiendas llenas y calles con más movimiento “crea una motivación especial tanto para vendedores como para compradores”.

Al mismo tiempo, desde PIMEEF Comercio se ha recordado que el comercio local afronta el reto de competir con grandes superficies y plataformas online, “buscando aprovechar para rotar productos de temporada y dinamizar stocks” y aprovechando campañas de fidelización, sorteos y herramientas como una tarjeta comercial que buscan “incentivar la visita a las tiendas de proximidad”.

Finalmente, de cara a diciembre, Marí Noguera ha previsto una ligera bajada de ventas tras el Black Friday, antes de que la actividad se reactive a partir del 15 de diciembre con las compras de última hora y ha concluido recordando “que el comercio local ofrece algo que ninguna web puede replicar como el asesoramiento personalizado y la experiencia de compra en persona”.