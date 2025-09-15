José González: “Durante estas tres décadas el Centro de Salud de Es Viver no ha perdido su carácter familiar y eso es realmente bonito”

El Centro de Salud de Es Viver está celebrando durante este 2025 sus primeros treinta años de vida y además, en apenas unos meses, comenzará una renovación integral que implicará su traslado temporal al edificio J del Hospital Can Mises mientras se realizan las obras.

Por ello, hoy en Más de Uno Ibiza y Formentera nos hemos cogido el micrófono verde para conocer la historia de este centro con José González, médico emérito y uno de los pioneros en la apertura del centro quien ha recordado “que cuando empezamos el equipo de dirección se quedaban consultas vacías porque el centro contaba con pocas consultas ocupadas y un número limitado de personal pero que luego, con el tiempo se consolidó como un referente sanitario en la ciudad de Ibiza”.

Imagen de la entrada actual del Centro de Salud de Es Viver | Redacción

En este sentido, González también ha destacado que tras tres décadas de servicio a la comunidad, el Centro de Salud de Es Viver mantiene su esencia de cercanía y atención familiar entre otras cosas porque “la atención primaria sigue siendo una labor vocacional y porque tienes una atención continuada en el tiempo y una atención familiar de todo el grupo, conociendo la vida, la vivienda y prácticamente todo de tus pacientes, lo cual es muy bonito”.

Por otro lado, Antonio Vázquez, ingeniero y subdirector de infraestructuras del IB-Salud, ha detallado también en Más de Uno Ibiza y Formentera que las obras incluirán un sótano para aparcamiento, planta baja con urgencias, 061 y rehabilitación, y dos plantas superiores con consultas de medicina general, pediatría, atención a la mujer y salud mental y ha confirmado que mientras duren las obras, “el centro funcionará de manera temporal en el edificio J, adaptando los espacios para garantizar la continuidad de la atención a los pacientes”.

Recreación de como quedará el nuevo centro de salud de Es Viver | Redacción

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de redacción del proyecto de ejecución, tras aprobarse el proyecto básico y se prevé que el proyecto finalice a finales de año y que la licitación de las obras permita completar la reforma en aproximadamente dos años, “con un edificio moderno y totalmente equipado ya que lo que se pretende es modernizar las instalaciones, ampliar la capacidad de atención y adaptar las consultas a las demandas tecnológicas actuales”.